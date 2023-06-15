Карелия завершит проекты приграничного сотрудничества с ЕС за счет федеральных средств

По словам главы региона Артура Парфенчикова, речь идет о десятке проектов, которые касаются инфраструктуры, очистных сооружений и других направлений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Правительство Карелии планирует завершить проекты программы приграничного сотрудничества Евросоюза и России за счет федеральных средств. Об этом рассказал ТАСС в четверг руководитель республики Артур Парфенчиков.

"Программа "Карелия" прекращена, поэтому мы сейчас те средства, которые есть, доиспользуем. Ну и есть необходимость в дополнительных федеральных ресурсах по наиболее важным направлениям, чтобы часть мероприятий программы завершить. Сейчас мы находимся в стадии совместной работы с федеральным центром и надеемся на федеральную поддержку в части дофинансирования тех проектов, которые, на наш взгляд, должны быть завершены, но уже в рамках абсолютно нашей внутренней повестки", - сказал глава республики в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Парфенчикова, речь идет о десятке проектов, которые касаются инфраструктуры, очистных сооружений и других направлений. При этом он подчеркнул, что гуманитарное и культурное направление свернуто.

Западная граница Карелии совпадает с государственной границей России и Финляндии: ее протяженность составляет 798 км. В июне 2022 года Парфенчиков сообщал ТАСС, что власти республики готовы продолжать сотрудничество с соседней страной и рассчитывают на возобновление гуманитарных и экономических связей. При этом он подчеркивал, что "инициатива проблематики исходит не от российской стороны, не от Карелии". Позже Парфенчиков предложил сделать достопримечательность из забора, который финская сторона строит на границе, и водить туда туристов. По данным правительства региона, на Финляндию приходилось до четверти всего объема экспорта республики.