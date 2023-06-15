15 июня, 18:33,
обновлено 15 июня, 18:53
Военная операция на Украине

Гросси заявил, что команда МАГАТЭ собрала информацию для оценки ситуации на ЗАЭС

По словам главы агентства, МАГАТЭ продолжит "постоянное наблюдение, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию"

ВЕНА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что команда агентства в ходе визита на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) собрала много информации, которая позволит оценить ситуацию на объекте.

"Считаем, что мы собрали большой объем информации для оценки ситуации. Продолжим постоянное наблюдение, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Twitter.

С сентября прошлого года Гросси три раза посещал Запорожскую АЭС. Ранее глава МАГАТЭ заявлял, что в ходе визита на станцию намерен лично оценить ситуацию с соблюдением предложенных им пяти принципов обеспечения безопасности станции: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки. А также не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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