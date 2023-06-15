Институт развития интернета выделил 1,5 млрд рублей на игры и приложения в 2022-2023 годах

В частности, поддержку получила историческая ролевая игра "Смута"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Институт развития интернета (ИРИ) инвестировал более 1,5 млрд рублей в развитие компьютерных игр и мобильных приложений в России в 2022-2023 годах. Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

"Точная цифра будет известна к концу текущего года, но на сегодняшний день в поддержку игровых проектов мы инвестируем более 1,5 млрд рублей за 2022 и 2023 год суммарно", - сказал он.

В частности, поддержку получили историческая ролевая игра "Смута", детская образовательная мобильная игра "Мы живем в России. Узнаем новое, играем и учимся с Бодо Бородо", компьютерная игра в жанре головоломка "All rise! Всем встать!", игровой образовательный проект "Магия знаний: история России", тактическая ролевая игра "Спарта", мобильное приложение для изучения истории России для разных целевых аудиторий "Тренажер по истории", мобильная игра для изучения родного языка "Сокровище нации", а также сюжетная карточная игра для персональных компьютеров "Тайны музея".

Для поддержки индустрии в обозримом будущем в России также может появиться акселерационная программа для разработчиков игр, отметил генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ) Александр Михеев.

"С момента идеи до момента релиза не доживают порядка 90% проектов и проблема не в том, что они не знают, как делать игры, а в том, что они не знают, как делать бизнес. <…> Мы совместно с Институтом развития интернета и Фондом развития интернет-инициатив сейчас выступили с инициативой обсудить возможность и проработать концепцию первой акселерационной программы для геймдева. Сейчас мы формируем основные критерии и задачи, потребности со стороны индустрии, чтобы в рамках этой площадки повысить уровень компетентности разработчиков, тем самым увеличить шансы на то, что у нас игры дойдут до потенциального успеха и релиза", - рассказал Михеев на сессии ИРИ в рамках ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.