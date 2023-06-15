Запуск дальнего западного обхода Краснодара увеличит грузооборот четырех портов

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, это также позволит равномерно распределить ресурсы санаторно-курортной и строительной сферы между побережьями Черного и Азовского морей

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию дальнего западного обхода Краснодара даст возможность грузовому транспорту, следующему из центральной части России, сократить путь к побережью Азовского моря Краснодарского края, что позволит увеличить грузооборот четырех морских портов, расположенных на этом побережье. Об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

"Теперь уже не нужно будет тем, кто едет со стороны центральной части России, с Ростовской области, доезжать до Краснодара, объезжать по Краснодару, а потом уже доезжать до Азовского побережья, а напрямую. Это важно и для путешествий по краю, и для того, чтобы большегрузы не заезжали в Краснодар. Мы говорим все время про порты Новороссийска, Туапсе, а у нас на Азовском побережье четыре порта, и дальний западный обход Краснодара позволит увеличить грузоперевозку отчасти по средствам этих четырех портов, которые находятся на Азовском побережье, потому что это прямая дорога", - заявил Кондратьев.

Также он отметил, что запуск дальнего западного обхода позволит равномерно распределить ресурсы санаторно-курортной и строительной сферы между побережьями Черного и Азовского морей.

На побережье Азовского моря в Краснодарском крае функционируют четыре грузовых порта: Ейск, Темрюк, Кавказ, Тамань. Краснодарский край считается южными экспортными воротами страны. Автомобильное движение по дальнему западному обходу Краснодара, который позволит транзитному транспорту сократить время в пути до Крыма и побережья Азовского моря, запустили в четверг на полгода раньше запланированного срока. Старт движению дал президент России по видеосвязи.

В Краснодар ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки.

Согласно техзаданию, протяженность дальнего западного обхода Краснодара составляет 51,2 км, ширина проезжей части - 15 м. Завершить реализацию проекта планировалось в 2024 году.