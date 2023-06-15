Итальянский инвестор к 2027 году построит в Анапе курортный комплекс за 3 млрд рублей

Реализовать проект намерены к 2027 году

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Итальянский инвестор компании "Домина Менеджмент" вложит в строительство курортного комплекса в Анапе 3 млрд рублей. Реализовать проект намерены к 2027 году, сообщили в четверг в мэрии Анапы.

Соглашение о строительстве в рамках ПМЭФ-2023 подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, представитель компании "Лучи" Саркис Гогорян и "Домина Менеджмент" - инвестор из Италии Еудженио Преатони.

"В 2024-2027 годах планируют построить четырехзвездочный отель Domina Анапа под управлением гостиничного оператора Domina International SA. Он будет включать бассейн, ресторан, СПА-комплекс и торговые объекты. Общая стоимость проекта - 3 млрд рублей. Номерной фонд рассчитан на единовременный прием более 1200 гостей. Будет создано более 120 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отель входит в курортно-гостиничный кластер "Лучи" - проект комплексного развития территории площадью 31 га напротив анапского ЖД-вокзала. Он рассчитан на прием 16 тыс. отдыхающих в сутки и станет самым крупным гостиничным кластером на территории Черноморского побережья России. Сроки реализации проекта до 2029 года, общий объем инвестиций составит порядка 48 млрд рублей.