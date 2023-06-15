Эксперт заявил, что более 90% электронных сигарет в РФ пока находятся в нелегальном поле

Сергей Катасонов заявил, что вводимая с 1 декабря обязательная маркировка никотинсодержащей и безникотиновой продукции поможет решить эту проблему в рознице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Более 90% электронных сигарет в России в настоящее время реализуются в нелегальном поле, однако вводимая с 1 декабря обязательная маркировка никотинсодержащей и безникотиновой продукции поможет решить эту проблему в рознице. Об этом в четверг заявил сопредседатель экспертного совета Госдумы по развитию конкуренции на рынках никотиносодержащей продукции, вопросам государственного регулирования отношений в сфере производства и оборота табачной и инновационной никотинсодержащей продукции Сергей Катасонов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Никотинсодержащая продукция - это электронные сигареты, которые в большом количестве находятся в нелегальном поле, фактически это больше 90%. Мы запоздали с маркировкой, но сейчас этот вопрос решен, в декабре будет окончательно розница без маркировки закрыта", - отметил Катасонов на сессии "Борьба с контрафактом как общее дело всей страны".

Эксперт добавил, что нужно обратить особое внимание на действующие регламенты, в которых следует четко определить перечень запрещенных компонентов.

Цифровая маркировка электронных сигарет, жидкостей для них и табака, предназначенного для потребления путем нагревания, началась в России 15 декабря 2022 года. С 1 декабря 2023 года будет введен запрет на оборот всех немаркированных электронных сигарет и жидкостей для них, в том числе находившихся в обороте по состоянию на 15 декабря 2022 год.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.