В Нижегородской области инвестор направит 14 млрд рублей на производство коагулянтов

Будет создано 1,5 тыс. новых рабочих мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области заключили на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с московской компанией "Аурат" о создании в регионе производства коагулянтов и нефтехимической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Объем инвестиций в проект составит 14 млрд рублей. Благодаря его реализации будет создано 1 500 новых рабочих мест. Предприятие планируется разместить в промзоне Дзержинска, на данный момент совместно с Корпорацией развития Нижегородской области ведется подбор участка. Она же окажет всю необходимую поддержку проекта и обеспечит его сопровождение в процессе реализации", - говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что на отрасль химической промышленности серьезно повлияли санкции, поэтому сейчас новые производства имеют особое значение. "В этом направлении работают многие дзержинские предприятия. Только на территории нашей особой экономической зоны "Кулибин" появятся производства хлора, антикоррозийных концентратов, каустической соды, силикагелей, селиказолей и других веществ", - сообщил глава региона.

Мощность производства коагулянтов, которые используются при очистке различных жидкостей, составит 200 тыс. тонн продукта в год. Также на заводе планируется производить высокоэффективные флокулянты на основе нефтехимического сырья, предоставляемого предприятиями Нижегородской области. Флокулянты будут использоваться нефтесервисными и горно-обогатительными компаниями, металлургическими, нефтехимическими, пищевыми предприятиями, имеющими системы оборотного водоснабжения. В дальнейшем планируется развивать производство минеральных калийных и фосфорных удобрений производительностью 250-300 тыс. тонн, которые применяются в сельском хозяйстве региона.