Эксперт: крупнейшие банки должны стать локомотивами системы цифровой безопасности РФ

Первый зампред правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский заявил, что в ближайшие 5-7 лет в любом случае придется перейти на российскую цифровую инфраструктуру, так как "у нас вариантов нет"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки, вынужденные использовать иностранные сервера для своих баз данных, должны заняться созданием отечественных аналогов и стать локомотивами построения системы цифровой безопасности в России. Такое мнение высказал ТАСС первый зампред правления "Совкомбанка" Сергей Хотимский в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Надо понимать, что мы живем в мире Oracle (американская компания, ведущий разработчик баз данных - прим. ТАСС), и огромные массивы данных, которые мы перерабатываем, - это все иностранные недружественные базы данных на недружественных серверах. И крупнейшие банки должны стать локомотивами перестройки всего нашего ландшафта. Вытягивание отечественных харда и баз данных - так, чтобы это действительно были продукты мирового уровня, - будет проходить в нескольких индустриях, но, в частности, и в банковской", - сказал он.

Хотимский добавил, что в ближайшие 5-7 лет в любом случае придется перейти на российскую цифровую инфраструктуру, так как "у нас вариантов нет".

Он назвал предстоящую работу "большим стрессом" для банков. "Если до этого мы полностью думали о клиентах, их впечатлениях, насколько это будет круто, то сейчас нам предстоит огромная инфрастуктурная работа, которая будет отвлекать внимание от того, чтобы в этих заметных вещах оставаться [лидерами]", - сказал он.

Одновременно он назвал сложившуюся ситуацию большим шансом для вендоров, отметив, что это большая индустрия и большие деньги. При этом Хотимский отметил наличие развилки между поддерживанием конкурентной среды и оптимальным распределением ресурсов для защиты цифрового суверенитета, чтобы не вести одну работу параллельно в разных местах.

"К примеру, сейчас обсуждается, нужна ли нам еще одна [отечественная] платежная система. Мы, конечно, за конкуренцию, но, с другой стороны, это вещь, которая работает, а есть вещи, которых у нас своих нет. Нужно нам как стране тратить сейчас ресурсы для того, чтобы воспроизводить работающее, или допустить временную монополизацию определенных ниш для того, чтобы в принципе суверенитет как таковой состоялся в полной мере?" - сказал Хотимский.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.