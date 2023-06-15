В Нижегородской области инвестор вложит 2,5 млрд рублей в расширение логопарка "Волга"

Общая площадь нового здания составит 45 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Инвестор направит 2,5 млрд рублей на строительство второй очереди логистического парка "Волга" в Нижегородской области. Соответствующее соглашение подписали губернатор Глеб Никитин и директор по управлению недвижимостью компании "Кстово Девелопмент" (входит в ГК "Рейвен Раша") Ярослав Шувалов на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области в четверг.

"Новый инвестиционный проект предполагает строительство второй очереди логистического комплекса на земельном участке, принадлежащем инвестору. Общая площадь нового здания составит 45 тыс. кв. м. Там расположатся как складские, так и офисные помещения. Объем инвестиций оценивается в 2,5 млрд рублей. После ввода комплекса в эксплуатацию будет создано 800 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области отметил, что в регионе развиты все виды транспорта, есть необходимая инфраструктура и поддержка для проектов, связанных с логистикой. "В то же время у Нижегородской области, учитывая географическое расположение, наличие двух крупных речных артерий, очень серьезный потенциал для дальнейшего развития в этой отрасли", - добавил он.

Строительство планируется начать летом 2023 года, а завершить - к концу 2024 года. Шувалов объяснил, что в компании фиксируют спрос на складские помещения класса А в Нижнем Новгороде.

Проект по строительству второй очереди будет реализован при содействии региональной корпорации развития. Она уже помогла инвестору подобрать меры поддержки, которыми планирует воспользоваться компания. Логистический парк "Волга" расположен в 7 км от Нижнего Новгорода, в черте Кстова, около федеральной трассы М-7 "Волга". В 2014 году компания завершила реализацию первой очереди комплекса, общая площадь составила 64,3 тыс. кв. м. Основными арендаторами выступают "X5 Ритейл Групп" и группа компаний "Бристоль".