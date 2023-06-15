15 июня, 19:54
ПМЭФ

На инфраструктуре Сириуса апробируют образовательный стандарт для строителей стран ЕАЭС

Федеральная территория выступит как один из разработчиков стандарта, непосредственный центр подготовки строительных кадров и как лаборатория по его внедрению при возведении объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Федеральная территория Сириус примет непосредственное участие в разработке единого образовательного стандарта для подготовки строительных специальностей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также апробирует его при возведении социальных объектов на федеральной территории. Об этом ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума заявила председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева.

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"Мы будем участвовать и в его разработке, и в его апробации. Сириус продолжит возводить социальные объекты: как вы знаете, мы будем строить научно-технологический кампус, главное здание университета, школы, детские сады и досуговые центры. Мы хотим развивать из имеющихся сегодня доступных технологий все, что объединено понятием углеродно-нейтрального строительства. Таким образом, мы будем развивать стандарты, поддерживать их, апробировать и давать заключения. Эти стандарты будут позволять нам разрабатывать решения, которые мы намерены применять и тиражировать", - заявила Шмелева.

Она добавила, что "Сириус" в этом направлении выступит как один из разработчиков стандарта, непосредственный центр подготовки строительных кадров и как лаборатория по его внедрению при возведении объектов.

На Евразийском конгрессе в начале июня Евразийская федерация инженеров-строителей, работающая в сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом", и консорциум "Европейско-Азиатский правовой университет" подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает подготовку инженерных кадров для Евразийского экономического союза по единому образовательному стандарту. Сообщалось, что подписанное соглашение позволит готовить инженеров по единым стандартам и решить проблему отличия требований к подготовке работников строительных специальностей в странах ЕАЭС. В настоящее время в государствах Евразийского пространства сталкиваются с проблемой разного подхода к оценке квалификации персонала, учебных программ и требований. 

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