Российский экологический оператор вложит 2 млрд рублей в комплексы по обработке ТКО в Коми

Площадки для строительства определят по результатам встреч с жителями, организованных Общественной палатой республики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) намерен инвестировать более 2 млрд рублей в создание комплексов по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) для южных и северных районов Республики Коми. Соответствующее соглашение заключили генеральный директор РЭО Денис Буцаев и глава республики Владимир Уйба в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба главы республики.

"РЭО готов обеспечить финансирование одного из таких объектов до 95% от объема инвестиций через льготный заем концессионеру за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК. Сумма может составить более 2 млрд рублей. Объем поддержки будет определен после разработки инвестором проектно-сметной документации и прохождения госэкспертиз", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора РЭО, в Коми планируется строительство двух комплексов по обработке и утилизации ТКО для южных и северных районов. "Сегодня мы подписали очень важное для республики соглашение. <…> Нам предстоит реализовать мероприятия, направленные на создание современных объектов, обеспечивающих обработку, утилизацию и размещение твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Коми", - привела пресс-служба слова главы региона.

Площадки для строительства будут определены в том числе по результатам встреч с жителями, организованных Общественной палатой Республики Коми. Введение таких объектов в эксплуатацию приблизит регион к выполнению показателей нацпроекта "Экология", согласно которым к 2030 году на обработку должно отправляться 100% отходов, а захоронение отходов должно сократиться в два раза.