FAO спрогнозировала сокращение импорта продовольствия бедными странами из-за высоких цен

Снижение объемов импорта затронет порядка 47 государств, отметили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций

РИМ, 15 июня. /ТАСС/. Объем импорта продовольствия в мире достигнет нового рекорда в этом году, однако он будет расти медленнее, чем в 2022 году. Согласно опубликованному в четверг прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), импорт продовольствия беднейшими странами сократится из-за высоких цен.

Более низкие темпы роста объемов импорта продовольствия в мире обусловлены тем, что "рост мировых цен, вызванный повышением котировок на фрукты, овощи, сахар и молочные продукты, снижает спрос, особенно в экономически наиболее уязвимых странах".

"В то время как импорт продовольствия странами с развитой экономикой продолжает расти, ожидается, что расходы на импорт для группы наименее развитых стран (порядка 47 государств) сократятся в этом году на 1,5%", отмечают в FAO. При этом, согласно данным организации, снижение будет еще более заметным и достигнет почти 5% в таких странах, как Тунис, Египет и Пакистан.

Согласно оценкам экспертов, глобальные расходы на продовольствие вырастут до $1,98 трлн в 2023 году, что на 1,5% больше, чем в 2022 году.