Эксперты: борьба с табакокурением в России должна основываться на управлении рисками

По словам зампреда правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, сопредседателя экспертного совета Госдумы Сергея Катасонова, для эффективного контроля потребления табака в стране необходимы, в частности, экономически обоснованная цена акциза и налоговая нагрузка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Борьба с табачной зависимостью и другими подобными факторами риска для здоровья в России должна начинаться не с запретов, а с создания условий для добровольного отказа от вредных привычек среди населения. Такое мнение высказал в четверг депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

"Необходимо идти умными решениями [в работе с заядлыми курильщиками]. Абсолютно представляется умным не запреты и ограничения, а использование наиболее эффективных решений, которые могут существенно снизить вред, и решений, которые станут реальным инструментом для медицинских работников, которые напрямую работают с пациентами и напрямую работают уже с теми, кто уже третий или пятый раз хотел бы избавиться от табакокурения", - сказал он на сессии "Здоровьесбережение нации: умные решения для модификации факторов риска" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Фаррахова, для максимально быстрого принятия таких решений необходимо проводить дискуссии среди выдающихся экспертов, специалистов и ориентироваться на конкретные, доказанные цифры. "Давайте посмотрим, 52% наших мужчин сегодня умирает, погибает, по крайней мере, не дожив до 65 лет. И по большому счету две трети из них никогда не обращались в медицинскую организацию. Это огромная проблема, и обсуждение сегодняшнего вопроса - это, наверное, инструмент <…> для того, чтобы мы быстро, эффективно могли достигнуть наших национальных целей в области охраны здоровья", - считает он.

Депутат добавил, что ущерб для бюджета от неинфекционных заболеваний ежегодно составляет 3,6 трлн рублей, что эквивалентно расходам Фонда обязательного медицинского страхования. "И фактически если эти расходы складываются еще и из наших налогов, то это еще и дополнительное налогообложение для всей страны и для всех нас. И конечно же, в этой ситуации мы должны искать умные, правильные эффективные решения. Например, <…> управление рисками", - отметил он.

По словам зампреда правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, сопредседателя экспертного совета Госдумы Сергея Катасонова, позиция запрета на табакокурение не даст необходимого результата. "Мы получим совершенно обратный эффект. Во-первых, мы должны понимать, что эта продукция все равно будет. То есть она будет нелегальная. Второе, что в этом плане негативно, это потери бюджета, но это второе. Первое, - самое страшное, - что мы не сможем контролировать то, что человек потребляет. Если мы хотим, чтобы человек был здоров, то мы обязательно должны иметь возможность контролировать тот продукт, который есть на рынке", - подчеркнул он.

Катасонов считает, что для эффективного контроля потребления табака в стране необходимы экономически обоснованная цена акциза и налоговая нагрузка, научные российские исследования, на которые можно опереться при принятии законодательных решений, а также уход от позиции запрета к грамотному управлению рисками.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.