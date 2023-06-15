Fesco рассматривает возможность создать контейнерную площадку в порту Самарской области

Компания в течение месяца оценит возможности и потенциал региона, сообщил председатель совета директоров транспортной группы Андрей Северилов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco рассматривает возможность открыть отдельную контейнерную площадку в порту Сызрани или в Тольятти в Самарской области в рамках создания портово-логистического хаба. Об этом сообщил председатель совета директоров транспортной группы Fesco Андрей Северилов на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы являемся частью большого проекта "Север - Юг", взяли на себя функцию создания, прежде всего, флота класса "река-море", и в этом плане мы понимаем, что сам по себе контейнерный флот, который далее будет оперировать по Волге и на Каспии, безусловно, будет не нужен без соответствующих терминальных мощностей на Волге, которые будут иметь возможность обрабатывать контейнерные грузы. Сегодня с Дмитрием Игоревичем [Азаровым] мы обсудили возможность создания отдельной контейнерной площадки в порту Сызрани или в Тольятти", - отметил Северилов, которого цитирует пресс-служба регионального правительства.

Глава транспортной группы добавил, что коллеги в течение месяца будут выезжать в Самарскую область, они оценят возможности и потенциал региона. Азаров и Северилов подписали соглашение о взаимодействии, которое будет способствовать развитию портово-логистической инфраструктуры в Самарской области.

В проекте хаба высказали заинтересованность и представители делегации Ирана, которые договорились с региональными властями о более подробной проработке. "Мы договорились, что будет создана совместная рабочая группа с составом представителей посольства Ирана и правительства Самарской области, где мы более подробно обсудим возможность реализации этого проекта и взаимовыгодное сотрудничество сторон", - сообщил Азаров.

Глава региона добавил, что Самарская область обладает тремя речными портами с необходимыми глубинами для работы судов "река-море". Кроме того, в регионе есть разветвленная железнодорожная сеть и расположение железной дороги в непосредственной близости с портовыми территориями, три аэродрома, которые готовы работать как грузовые воздушные хабы. "Также по территории региона проходит разветвленная автомобильная сеть, в том числе международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" и "Север - юг", - обозначил Азаров преимущества Самарской области.