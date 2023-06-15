Ингушетия и Запорожье будут сотрудничать в сферах АПК

Предусмотрено также взаимодействие в сферах транспорта и культуры

МАГАС, 15 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сферах промышленности, транспорта, АПК, культуры, туризма и спорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Стороны договорились содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в следующих сферах: транспорт, информационные коммуникации, промышленность, АПК, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, формирование конкурентной среды, взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, и в других сферах, составляющих предмет взаимной заинтересованности", - говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках соглашения будут организованы совместные мероприятия, в частности, речь идет о проведении совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов. "Уверен, что этот договор повлияет на повышения качества жизни и благополучия жителей наших регионов. Мероприятия в рамках соглашения позволят нам лучше узнать друг друга, произвести культурный обмен, укрепить наши дружеские связи", - приводит пресс-служба слова Калиматова.

В пресс-службе добавили, что Балицкий намерен посетить Ингушетию для обмена опытом в сфере образования.

"Нам надо многому учиться, чтобы интегрироваться в Россию, в ее многонациональность, в ее разные культуры, конфессии, разные убеждения, но без нацизма, который, к сожалению, поразил сегодня украинцев. Мы хотим, чтобы наши дети ездили по нашей большой родине, смотрели и учились тому, как надо любить друг друга в многонациональной стране", - цитирует пресс-служба Балицкого.