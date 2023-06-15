"Т Плюс" профинансирует установку памятника Александру Невскому в Кирове к юбилею города

Компания также обеспечит стабильность поставок теплоносителей в Кировскую область, а также вложит более 4 млрд рублей в развитие теплосетевой инфраструктуры, модернизацию ТЭЦ и котельных Кирова и Кирово-Чепецка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Т Плюс" намерена профинансировать работы по установке памятника Александру Невскому в Кирове в преддверии 650-летия города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кировской области Александр Соколов по итогам подписания соглашения о сотрудничестве с компанией на полях XXVI Петербургского международного экономического форума.

"Т Плюс" финансово поддержит подготовку к 650-летию Кирова - профинансирует работы по благоустройству территории перед филармонией и установке памятника Александру Невскому. Отличный подарок к юбилею", - написал Соколов.

Губернатор Кировской области подписал с генеральным директором ПАО "Т Плюс" Александром Вилесовым два соглашения, согласно которым компания обеспечит стабильность поставок теплоносителей в Кировскую область, а также вложит более 4 млрд рублей в развитие теплосетевой инфраструктуры, модернизацию ТЭЦ и котельных Кирова и Кирово-Чепецка. По данным правительства области, финансирование в размере 4,1 млрд рублей запланировано на 2023 год, средства будут направлены на модернизацию 59 км тепловых сетей в Кирове и Кирово-Чепецке, завершение реконструкции Кировской ТЭЦ-3.

В конце мая депутаты Кировской городской думы одобрили инициативу установки памятника Александру Невскому на площади перед зданием Вятской филармонии имени П. И. Чайковского - рядом с местом, где раньше находился построенный в 1864 году по проекту ссыльного архитектора Александра Витберга и взорванный большевиками в 1937 году Александро-Невский собор.

Ранее с инициативой установить памятник выступило региональное отделение Российского военно-исторического общества. В апреле более 10 тыс. жителей города приняли участие в голосовании по выбору проекта памятника. По итогам опроса больше всего голосов набрал вариант монумента из бронзы высотой 4,5 м с постаментом 3,8 м.