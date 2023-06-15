В Ингушетии намерены открыть первый колледж подготовки специалистов в IТ-сфере

Планируется, что для преподавания в учебном заведении привлекут зарубежных специалистов

МАГАС, 15 июня. /ТАСС/. В Ингушетии намерены открыть первый колледж, который будет заниматься подготовкой специалистов в IТ-сфере. Планируется, что для преподавания в учебном заведении будут привлечены зарубежные специалисты, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"В скором времени в республике при участии известного бизнесмена Микаила Гуцериева будет реализован крупный образовательный проект. В Ингушетии откроют колледж, где будут готовить специалистов в сфере IT. К преподаванию в учебном заведении привлекут лучших преподавателей из дружественных зарубежных стран", - говорится в сообщении.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал ТАСС, что до 2030 года планируется создать первый в Ингушетии IТ-парк стоимостью 800 млн рублей при поддержке АО "Кавказ.РФ" в рамках модели экономического развития региона. Планируется, что парк "Орион" будет создан для локализации участников IТ-кластера региона, в частности, резидентов Центра инновационных разработок.

По данным главы республики, парк будет носить имя Героя России Адама Хамхоева, который являлся командиром десантно-штурмовой роты из 31-й ульяновской бригады. Военнослужащий погиб в ночь с 20 на 21 мая 2022 года в ходе спецоперации на Украине.