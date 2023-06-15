"Сириус" откроет в Санкт-Петербурге первый межрегиональный центр по подготовке педагогов

В центре продолжат развивать выработанные и апробированные методики "Сириуса" по работе с талантливыми школьниками и студентами

СИРИУС, 15 июня. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" откроет в Санкт-Петербурге первый межрегиональный центр повышения квалификации педагогов "Сириус-Зеркальный", сообщили в четверг в пресс-службе "Сириуса". Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Президент Владимир Владимирович Путин поддержал нашу инициативу по созданию образовательного центра педагогики развития талантов "Сириус-Зеркальный", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Уточняется, что созданный центр будет ориентирован на подготовку и повышение квалификации педагогических кадров в сфере образования, науки, искусства и спорта.

"Это первый межрегиональный центр повышения квалификации педагогов, и мы поставили себе амбициозную цель - чтобы в год в нем могли проходить обучение и переподготовку до 7-8% учителей и педагогических работников со всего Северо-Западного федерального округа. При разработке учебных программ мы будем использовать накопленный опыт и лучшие методики образовательного центра "Сириус". Уверена, что благодаря новому центру у нас появится еще больше высококвалифицированных педагогов, которые, в свою очередь, смогут подготовить еще больше талантливых детей", - отметила Шмелева.

В центре продолжат развивать выработанные и апробированные методики "Сириуса" по работе с талантливыми школьниками и студентами. Помимо педагогов, в нем ежегодно смогут обучаться не менее 12 тыс. школьников, они будут работать в проектных командах, ставить театральные постановки, участвовать в концертах классической музыки и других коллективных программах.

Образовательный центр "Сириус" создан благотворительным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве.