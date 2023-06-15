Ставрополье планирует расширить сотрудничество с Татарстаном в машиностроении

Регионы также будут взаимодействовать в поставках холодильного и медицинского оборудования

СТАВРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Ставропольский край и Татарстан намерены расширить сотрудничество в машиностроении, поставках холодильного и медицинского оборудования. Соответствующее соглашение подписано в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ставрополья.

"На данный момент взаимный товарооборот достигает порядка 3,5 млрд рублей. Ставрополье преимущественно поставляет в республику лекарства, удобрения, минеральную воду. В край Татарстан продает грузовые автомобили, нефтехимическую продукцию, шины. В ходе встречи стороны договорились расширять сотрудничество по таким направлениям, как машиностроение, поставка холодильного и медицинского оборудования", - рассказали в пресс-службе.

Стороны озвучили интерес к широкому спектру направлений социально-экономического сотрудничества. В их числе обсуждались перспективы роста объемов товарооборота и расширения линейки поставляемых товаров, таких как минеральная вода. Отдельно были обсуждены перспективы сотрудничества в туристической сфере и укреплении культурных и гуманитарных связей между двумя регионами.