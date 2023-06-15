По словам губернатора Александра Соколова, это даст около 400 млн дополнительных налогов в бюджет региона ежегодно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Segezha Group откроет третью очередь производства на Вятском фанерном комбинате. Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кировской области Александр Соколов по итогам подписания соглашения с компанией в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегежа групп" откроет третью очередь производства на Вятском фанерном комбинате. То, что давно обещали, воплощается в реальность. Благодаря новым подходам нам удалось снять все застарелые проблемы. Запуск третьей очереди даст около 400 млн дополнительных налогов в бюджет региона ежегодно", - написал Соколов.

По данным компании, Segezha Group и Кировская область подтвердили взаимную заинтересованность в реализации приоритетного инвестиционного проекта расширения производственных мощностей Вятского фанерного комбината.

"Наряду с углублением передела березового кряжа и увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью комбинат нарастит отчисления в бюджет Кировской области, создаст новые рабочие места для местных жителей. Одновременно лесопромышленный холдинг продолжит реализацию своей программы корпоративной благотворительности в сферах городской инфраструктуры, спорта, образования, экологии и медицины", - отметили в пресс-службе компании.

Вятский фанерный комбинат входит в состав Segezha Group корпорации АФК "Система" и занимается производством фанеры, плит ДВП и топливных брикетов.