Объем вложений РФ в государственные ценные бумаги США в апреле снизился

На первом месте по вложениям осталась Япония с показателем в $1,13 трлн

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в апреле сократился более чем в два раза, до $35 млн, по сравнению с $77 млн в марте. Это следует из опубликованных в четверг документов Минфина США.

В феврале этот показатель составлял $75 млн, в январе - $67 млн, в декабре 2022 года - $629 млн, в ноябре - $2,092 млрд. На уровне чуть выше $2 млрд он держался с марта 2022 года.

В апреле 2023 года на долгосрочные облигации в российских вложениях пришлось $27 млн (в марте - $68 млн), на краткосрочные - $8 млн (в марте - $9 млн).

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем государственных бумаг США в апреле 2023 года оставалась Япония (около $1,13 трлн против $1,09 трлн в марте). Второе место с $868,9 млрд занял Китай ($869,3 млрд в марте), на третьем - Великобритания с $680,7 млрд ($711,1 млрд в марте).