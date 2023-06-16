Путин выступит с объемной речью на пленарной сессии ПМЭФ

Начало сессии запланировано на 14:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который в 2023 году проходит под девизом "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Глава государства по традиции выступит с программной речью на пленарной сессии форума. Однако, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, этим на сей раз участие Путина в работе ПМЭФ и ограничится.

Как рассказал ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, в 2023 году в форуме участвуют официальные высокопоставленные лица более чем из 15 государств. "В числе наиболее заметных гостей - президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который в эти дни наносит государственный визит в РФ", - сказал представитель Кремля. По его словам, президент Алжира вместе с Путиным примет участие в основном пленарном заседании форума 16 июня, оба выступят с докладами и примут участие в дискуссии, ответят на вопросы. "На главном пленарном заседании на подиуме будут находится президент России и президент Алжира в этом году", - уточнил Ушаков.

Песков в свою очередь рассказал, что пленарная сессия начнется в 14:00 по московскому времени. "Президент готовится к участию в пленарном заседании ПМЭФ, которое состоится в пятницу. Будет большое выступление президента, затем дискуссия", - анонсировал он. "Как минимум можно прогнозировать весьма и весьма объемное выступление главы государства. Действительно, речь достаточно большая готовилась", - добавил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что "можно ожидать, в первую очередь, оценку экономики за истекший год". "Это самое важное. Вы знаете, что президент всегда предпочитает на форуме давать такую детализированную оценку и, наверное, очертит основные перспективы", - сказал он.

Иностранные гости

Ушаков обратил внимание на то, что ПМЭФ проводится ежегодно под патронатом президента России. "Собирает мировых лидеров и руководителей крупных российских и иностранных компаний, банков, ведущих экспертов, представителей науки, СМИ, гражданского общества", - отметил он. "В этом году будет тоже достаточно массированное участие иностранных гостей", - рассказал представитель Кремля. Он уточнил, что в Санкт-Петербурге будут находиться президент Армении Ваагн Хачатурян, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров. Кроме того, в форуме примут участие заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты из нескольких стран, руководители международных организаций и объединений. В качестве страны - гостя ПМЭФ в 2023 году выступают Объединенные Арабские Эмираты.

На сей раз работа на площадках ПМЭФ сосредоточена на пяти основных темах: "Мировая экономика в эпоху глобального перелома", "Российская экономика - адаптация к росту", "Выстраивание технологического суверенитета", "Рынок труда - ответ на новые вызовы", а также "Народосбережение, качество жизни - основной приоритет". "Мы привыкли поражать друг друга цифрами, но я воздержусь от этого", - сказал помощник главы государства. Он объяснил, что данные о количестве участников сообщаются организаторами. "Мне кажется, что лучше подводить итоги международного участия уже после мероприятий", - заметил он.