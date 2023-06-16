В ПСБ заявили о намерении открыть до 550 отделений банка в новых регионах РФ

Это планируют сделать к концу 2023 года, сообщил председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Промсвязьбанк" планирует открыть не меньше 550 отделений банка и 2 тыс. банкоматов на освобожденных территориях России к концу 2023 года. Об этом заявил председатель ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) Петр Фрадков в четверг в эфире телеканалу "Россия-24" на полях ПМЭФ.

"По нашим расчетам, должно быть не меньше 550 отделений. И банкоматов - не меньше, чем 2 тыс.", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько отделений и банкоматов ПСБ будет к концу 2023 года в новых регионах РФ.

Фрадков также добавил, что в новых регионах уже открыли 420 отделений банка, установили более 1 тыс. банкоматов, к работе привлекли 4,5 тыс. сотрудников, в основном - местные жители.