Лихачев уверен, что компании РФ перевезут 80 млн тонн грузов по Севморпути до 2025 года

Внешнее давление в конечном счете усилило и повысило значимость Северного морского пути, считает глава Росатома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российские компании перевезут по Северному морскому пути (СМП) порядка 80 млн тонн грузов до 2025 года, к 2030 году объем достигнет 100 млн тонн. Об этом в четверг заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Давление на СМП с учетом давления на нас с Запада только увеличивается. Это вопросы, конечно же, экспорта наших природных ресурсов нашими компаниями на рынках Юго-Восточной Азии, Южной Азии - там, где востребована эта продукция. И только считая уже подтвержденные планы перевозок наших компаний, мы выходим в 2024-2025 годах на 80 миллионов тонн, а к 2030-м годам эта цифра пересечет явно 100 миллионов тонн", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Дальше - 100, 150, 200. Не будем, как говорится, загадывать, но будем готовиться к этому" - добавил глава корпорации.

Однако, принимая во внимание внешнее давление, вопрос решения внутренних проблем, внутренней территориальной связанности через Северный морской путь также приобретает актуальность, особенно с учетом нагрузки на железные дороги, полагает он. "Это еще и импульс развития нашей судостроительной промышленности. Вот мы с учетом строительства ледоколов сейчас создали новые производства, практически на 100% импортонезависимые. Это все нужно сейчас внедрить и в арктическом судостроении, при создании балкерного флота, контейнеровозов и так далее. Большая, серьезная повестка дня - это триллионы рублей", - заключил Лихачев, подчеркнув, что внешнее давление в конечном счете усилило и повысило значимость Северного морского пути.