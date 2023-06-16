Российская частная космическая компания SR Space начала производить беспилотники

Гендиректор SR Space Олег Мансуров отметил, что в основном компонентная база беспилотников иностранная

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российская частная космическая компания открыла направление по производству беспилотников. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор SR Space Олег Мансуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас сейчас ведется работа над несколькими типами беспилотников самолетной схемы. Один беспилотник используется для мониторинга или наблюдения на дальних расстояниях. И есть беспилотник подешевле, который используется для мониторинга нескольких километров в течение короткого периода времени", - сказал Мансуров.

По словам гендиректора компании, сейчас основные силы сосредоточены на программном обеспечении и автопилоте, чтобы беспилотники могли работать без управления операторами. "Мы сами разработали полностью конструкцию и программное обеспечение в наших беспилотниках. Есть элементы собственной разработки, но компонентная база, в основном, вся иностранная. Да, мы ее перепрошиваем, перепрограммируем", - пояснил он.

Пока основной задачей таких средств является наблюдение, по доставке грузов работы не ведутся.

Как подчеркнул Мансуров, сейчас беспилотные авиационные системы компании в спецоперации не применяются, поскольку носят больше гражданский характер. "Для такого рода применения как раз необходимо развитие технологий связи, противодействия радиоэлектронной борьбе", - пояснил гендиректор компании.

ПМЭФ в 2023 году проходит с 14 по 17 июня. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.