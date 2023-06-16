В Росрыболовстве сообщили о росте экспорта рыбной продукции с начала года на 10%

Глава ведомства Илья Шестаков также выразил надежду, что в 2023 году вылов рыбы преодолеет отметку в 5 млн тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Экспорт рыбной продукции из России в первые месяцы 2023 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным показателем за 2022 год. Об этом в четверг сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в эфире телеканала "Россия 24" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

"В целом по динамике 2023 года мы видим, что экспорт вырос в абсолютных цифрах на 10% по отношению к 2022 году. Единственное, что, конечно, с точки зрения стоимостных показателей, они не настолько хорошие, там даже немножко есть снижение, но это понятно, что теперь мы поставляем нашу продукцию в те страны, где спрос только восстанавливается", - сказал он.

Шестаков также выразил надежду, что в 2023 году вылов рыбы преодолеет планку в 5 млн тонн.

В начале 2023 года Росрыболовство сообщало, что показатель экспорта вырос на 4,5% по отношению к 2021 году и составил 2,15 млн тонн.