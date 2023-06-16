Toyota получит субсидии на $860 млн на разработку аккумуляторов для электромобилей

Ранее правительство Японии выделило концерну Honda более $1 млрд на аналогичные цели

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Крупнейший японский автоконцерн Toyota получит от правительства страны субсидии на сумму порядка 120 млрд иен ($860 млн) на развитие и производство новейших аккумуляторов для электромобилей. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

В апреле 2023 года японские власти уже приняли решение выделить порядка 160 млрд иен ($1,1 млрд) другому японскому концерну - Honda на производство и создание таких аккумуляторов. Япония стремится к 2050 году достичь полной декарбонизации за счет использования водорода, возобновляемых источников энергии и утилизации углекислого газа, вырабатываемого промышленными предприятиями. Власти активно поддерживают переход местных автоконцернов к производству электромобилей.

Ранее на этой неделе Toyota объявила, что к 2027 году планирует представить новейшие твердотельные аккумуляторы для электромобилей. Электромобили на таких аккумуляторах смогут преодолевать на одной подзарядке, которая будет занимать менее 10 минут, по крайней мере 1 тыс. км. В то же время в компании подчеркнули, что будут стремиться довести этот показатель до 1,2 тыс. км, а в долгосрочной перспективе - до 1,5 тыс. км. В компании ожидают, что к 2030 году примерно половина реализуемых ею по всему миру авто будут оснащены этими новейшими твердотельными аккумуляторами.