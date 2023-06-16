Минпромторг планирует эксперимент по маркировке игрушек

Такие меры хотят принять из-за возросшего потока поддельной продукции, сообщила газета "Известия"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ рассматривает возможность проведения добровольного эксперимента по маркировке игрушек. Об этом в пятницу сообщила газета "Известия".

"Эти предложения сейчас прорабатывают совместно с бизнес-сообществом. Приоритетное внимание уделяют наиболее чувствительным к незаконному обороту категориям продукции, - рассказали газете в ведомстве. - Доклад о проведенной работе направят в правительство в августе".

"С учетом большого количества видов упаковки детских игрушек крайне важно провести эксперимент и проработать все технологии нанесения маркировки на такую продукцию", - пояснили "Известиям" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который занимается маркировкой.

Глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина подтвердила "Известиям" информацию о готовящемся эксперименте. Она уточнила, что причиной для его проведения послужил поток поддельной продукции, который увеличился с введением санкций некоторых стран против РФ. Среди наиболее подделываемых брендов, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), оказались Lego, Barbie и Monopoly.

Цицулина добавила, что маркировка может коснуться прежде всего кукол, мягких игрушек, конструкторов и строительных наборов, а также металлических машинок и настольных игр. По ее словам, марки на игрушках могут появиться уже в начале 2024 года. Эксперимент продлится не меньше года. В случае, если он окажется успешным, в 2025-2026 годах маркировка игрушек может стать обязательной.