ВТБ может расширить географию переводов в нацвалютах до 25 стран

Прежде всего такого расширения можно будет добиться за счет Индии и Турции, рассказал зампред банка Анатолий Печатников "Известиям"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ намерен до конца года расширить географию трансграничных переводов в национальных валютах до 25 стран. Об этом зампред банка Анатолий Печатников сообщил "Известиям" на полях Петербургского международного экономического форума.

"У нас сегодня в 11 стран доступны такие переводы в национальных валютах, и мы думаем, что до конца года расширим их географию до 25", - сказал он, добавив, что прежде всего этого можно будет добиться за счет Индии и Турции. "И в туристических целях увеличивается поток в эти страны, и активно идет обмен делегациями, деловыми поездками, растет товарооборот. Конечно, это востребовано", - отметил Печатников.