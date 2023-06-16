16 июня, 01:01
ПМЭФ

ВТБ может расширить географию переводов в нацвалютах до 25 стран

Александр Демьянчук/ ТАСС
Стенд банка ВТБ на XXVI Петербургском международном экономическом форуме
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Прежде всего такого расширения можно будет добиться за счет Индии и Турции, рассказал зампред банка Анатолий Печатников "Известиям"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ намерен до конца года расширить географию трансграничных переводов в национальных валютах до 25 стран. Об этом зампред банка Анатолий Печатников сообщил "Известиям" на полях Петербургского международного экономического форума.

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"У нас сегодня в 11 стран доступны такие переводы в национальных валютах, и мы думаем, что до конца года расширим их географию до 25", - сказал он, добавив, что прежде всего этого можно будет добиться за счет Индии и Турции. "И в туристических целях увеличивается поток в эти страны, и активно идет обмен делегациями, деловыми поездками, растет товарооборот. Конечно, это востребовано", - отметил Печатников. 

Теги:
ИндияТурцияРоссияПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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