Абрамченко заверила, что Россия продолжит экспортировать продовольствие

Москва понимает, что излишки российской продукции необходимы странам - партнерам, подчеркнула вице-премьер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Россия не видит для себя преимуществ от участия в зерновой сделке, но продолжит выполнять гуманитарную задачу по экспорту продовольствия. Об этом сообщила в интервью ТАСС вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Мы фиксируем отсутствие для РФ каких-либо преимуществ от этой зерновой сделки. Но при этом мы выполняем все взятые на себя обязательства. Мы понимаем, что излишки нашего продовольствия, те, которые мы можем реализовать на внешних рынках, очень нужны нашим партнерам - дружественным странам, развивающимся странам, крупнейшим странам. Поэтому, конечно, мы гуманитарную часть свою по поставкам продовольствия будем выполнять", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что сделка состояла из двух частей. Первая - это беспрепятственный вывоз через порты Украины украинской сельхозпродукции, она полностью выполняется. Что касается второй части - подключения Россельхозбанка к SWIFT, снятия всех ограничений по логистике, страхованию российских грузов - ни одно из этих условий выполнено не было. "Обещания были, переговорный процесс достаточно активно шел, но пока, к сожалению, без каких-либо результатов", - отметила она.

"Президент уже высказался накануне относительно перспектив зерновой сделки. И он очень емко сформулировал то, как поступили с нами другие государства. Нас в очередной раз обманули", - подчеркнула Абрамченко.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.