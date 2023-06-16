16 июня, 01:23

Катар в ближайшие годы инвестирует $5 млрд в экономику Ирака

Катарский инвестиционный холдинг Estithmar также подписал несколько соглашений с Национальным управлением по инвестициям Ирака на $7 млрд

ДУБАЙ, 16 июня. /ТАСС/. Катар планирует в ближайшие годы инвестировать $5 млрд в иракскую экономику. Об этом сообщило Катарское информационное агентство.

По его данным, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Багдаде выразил намерение инвестировать $5 млрд в различные секторы иракской экономики в течение нескольких лет. Как отмечает агентство, на переговорах обсуждались перспективы двухстороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики и транспорта.

Кроме того, катарский инвестиционный холдинг Estithmar подписал несколько соглашений с Национальным управлением по инвестициям Ирака на $7 млрд. Как отмечает агентство, соглашения предполагают восстановление социальной инфраструктуры в республике, развитие рынка недвижимости и туризма, а также интеграцию иракских медицинских учреждений в катарскую систему здравоохранения.

В четверг эмир Катара совершил официальный визит в Багдад. Согласно заявлению, распространенному канцелярией ас-Судани, лидеры двух стран договорились о поставках природного газа из Катара в Ирак, создании совместной нефтяной компании, а также строительстве нефтеперерабатывающего завода. 

Теги:
ИракКатарСудани, Мухаммед, ас-
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