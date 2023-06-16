Россия в новом сельхозгоду может экспортировать около 60 млн тонн зерна

По данным Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельскохозяйственном году составил 38,1 млн тонн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Экспорт зерна из России в новом сельскохозяйственном году (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) может составить около 60 млн тонн. Об этом сообщила в интервью ТАСС вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"С учетом переходящих запасов возможно около 60 млн тонн. 55 млн тонн - да, но возможно и до 60 млн тонн", - сказала она.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что Россия в новом сельхозгоду может экспортировать 50-55 млн тонн зерна, а в текущем - свыше 55 млн тонн. По данным Минсельхоза, экспорт зерна из РФ в 2021-2022 сельхозгоду составил 38,1 млн тонн.

Вице-премьер отметила, что российские экспортеры столкнулись с некоторыми трудностями в связи с введением санкций против РФ. Они связаны с взаиморасчетами, логистикой, фрахтом и страхованием морских судов. В результате экспортеры переориентировались на другие рынки - Глобальный Юг, Латинскую Америку, Африку. И, если в 2013 году аграрный экспорт РФ составлял $16,3 млрд, то в 2022 году - $41,5 млрд.

"И прогнозы у нас хорошие по экспорту, потому что население растет. [Появляются] зоны с неблагоприятными условиями для ведения сельского хозяйства из-за того, что меняется климат, деградируют почвы, возникает нехватка пресной воды. <…> Конечно, для России открываются возможности именно как мирового поставщика продовольствия. Сегодня мы на 18 позиции в топе стран - поставщиков продовольствия. Задача выйти в топ-10 в 2030 году", - подчеркнула Абрамченко.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.