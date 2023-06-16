Стратегию развития отрасли связи до 2035 года представят Мишустину 20 июня

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что после презентации проект либо согласуют, либо дадут корректирующие замечания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года будет представлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину на стратегической сессии в следующий вторник, 20 июня. Об этом сообщил ТАСС в рамках ПМЭФ заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Эта стратегия будет представлена перед тем, как будет доложена президенту, на стратегической сессии в следующий вторник председателю правительства, где, мы надеемся, он ее согласует, либо даст нам корректирующие замечания", - ответил Чернышенко на соответствующий вопрос.

Он отметил, что стратегия, по сути, написана представителями самой отрасли.

"Отрасль получает, конечно, беспрецедентные меры поддержки, и у нас сейчас одна из главных задач - достижение технологического суверенитета во всех направлениях для того, чтобы у нас были свои базовые станции, свои телефонные аппараты, свое оборудование для хранения и передачи информации", - пояснил Чернышенко.

Он добавил, что основным препятствием для достижения технологической независимости является компонентная база. "И эта зависимость технологическая, в которую мы впадали многие годы. Сейчас как раз мы от нее избавляемся, выполняя поручение президента РФ Владимира Путина по достижению технологического суверенитета", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск.