Губернатор Сахалинской области предложил бизнесу Китая инвестировать в регион

По мнению Василия Лимаренко, китайские бизнесмены могли бы подключиться к сахалинским нефтегазовым проектам, оказывать сервисные услуги компаниям, ведущим добычу углеводородов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на полях Петербургского международного экономического форума обсудил с послом Китая в России Чжан Ханьхуэем участие китайского бизнеса в нефтегазовых, инфраструктурных и туристических проектах в регионе. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"По мнению Валерия Лимаренко, китайский бизнес мог бы подключиться к сахалинским нефтегазовым проектам, оказывать сервисные услуги компаниям, ведущим добычу углеводородов. Губернатор предложил предпринимателям из соседней страны для более близкого знакомства с потенциалом отрасли принять участие в ежегодной конференции "Нефть и газ Сахалина", которая по традиции пройдет осенью в Южно-Сахалинске", - рассказали в пресс-службе.

По информации областных властей, перспективным представляется также сотрудничество в развитии портовой инфраструктуры, создании логистического центра на юге Сахалина, организации сборочных производств. Также Сахалинская область с ее уникальной природой может представлять большой интерес для туристов из КНР, для чего необходима организация чартерных перевозок. В дальнейшем возможны более масштабные инвестиции в индустрию гостеприимства на Сахалине и Курилах, считает губернатор.

Чжан Ханьхуэй отметил высокий потенциал сотрудничества между КНР и Сахалинской областью. По его мнению, географическое положение островного региона способствует выстраиванию кооперационных связей.

Ранее сообщалось, что накануне Петербургского международного экономического форума единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" возобновила полеты по маршруту Южно-Сахалинск - Харбин.