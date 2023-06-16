Камчатка отправит около 3 тыс. тонн рыбы в крупные торговые сети России в 2023 году

По словам губернатора Владимира Солодова, заключенное соглашение с торговыми сетями "Вкусвилл", "Гиперглобус", "Лента" позволит уйти от посредников и уменьшить цену на камчатскую рыбу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Камчатского края отправят около 3 тыс. тонн рыбы в центральные регионы России в 2023 году. Соответствующее соглашение губернатор Камчатского края Владимир Солодов подписал с крупными торговыми российскими сетями.

"Начинаем прямую поставку камчатских минтая, горбуши и сельди на рынки центральных регионов страны. Сегодня совместно с Минвостокразвития заключили соглашение о сотрудничестве с крупными торговыми сетями России "Вкусвилл", "Гиперглобус", "Лента", - сказал Солодов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам губернатора, соглашение позволит уйти от посредников и уменьшить цену на камчатскую рыбу. Также это решение создаст дополнительные рынки сбыта для предприятий Камчатки и решит государственную задачу по обеспечению продовольственной безопасности.

Рыбаки Камчатки добывают треть всей российской рыбы. В 2022 году добыто около 1,5 млн тонн рыбы, объем произведенной рыбопродукции составил около 1 тонны.