Торговые сети внедряют возможность блокировки продажи просрочки на кассах

Эксперимент продлится до августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Торговые сети "Дикси", Metro, "Лента", "Бристоль" и другие внедряют возможность блокировки продажи просроченной продукции на кассах в рамках соответствующего эксперимента. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") Михаил Дубин.

"Система контроля сроков годности внедрена на всех кассах "Магнита", которых в России больше 80 тыс. К эксперименту также подключились другие розничные сети - такие как Metro, "Ароматный мир", "Самбери", "Бристоль", "Лента", "Азбука вкуса", "Филипп Моррис", "Командор", "Дикси". Часть еще внедряет технические решения, часть уже начала контролировать продажи на кассах", - сказал он.

Для небольших магазинов аналогичный функционал реализуют в своих онлайн-кассах интеграторы. Программный продукт с аналогичным функционалом по выявлению просрочки начал появляться на кассовых терминалах "Эвотора". Разработку функционала ведет и АТОЛ, рассказал Дубин.

"Отмечу, что эксперимент является добровольным и продлится до августа. Делать или нет такой функционал обязательным, решит правительство на основе его результатов. Но уже сейчас мы видим существенные преимущества: оборот молочной продукции с истекшим сроком годности в стране снизился на 55% в мае к ноябрю прошлого года", - отметил он.

Эксперимент по внедрению системы, которая технически заблокирует продажу просроченной продукции и нелегального табака, был запущен в России с 1 февраля 2023 года. Он продлится до августа 2023 года. В эксперименте участвуют отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки, табачная продукция. Товары, которые не допускаются к продаже, отслеживаются с помощью системы "Честный знак".