Создание единственного в России центра генной терапии начнется в Сириусе в 2023 году

По словам председателя Совета ФТ Елены Шмелевой, планируется, что центр будет представлять собой своеобразную модель "производственной аптеки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Опытно-промышленный производственный участок, который будет разрабатывать препараты генной терапии для индивидуальных пациентов, появится на федеральной территории "Сириус". Его проектирование начинается в 2023 году, аналогов подобного центра в России нет, сообщила ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума председатель Совета ФТ Елена Шмелева.

"Практическая работа уже ведется. Генная терапия будет доступна на федеральной территории Сириус: производство и потребности пациентов будут синхронизированы, никому не нужно будет ждать, то есть можно будет разработать и произвести препарат, который нужен будет даже какому-то конкретному одному человеку. Это своеобразная модель "производственной аптеки", - сообщила Шмелева.

Она добавила, что проектирование этого опытно-промышленного производственного участка начнется до конца 2023 года. Шмелева пояснила, что такая модель реализации проекта не будет требовать запуска массового производства, разработка препаратов проводится на базе Научно-технологического университета "Сириус".

В конце 2022 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным молодые ученые "Сириуса" выступили с инициативой о разработке экспериментальных препаратов генной терапии. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным разрешить применять препараты передовой терапии для пациентов, не имеющих альтернативных методов лечения. Тогда ученые рассказывали, что уже занимаются, например, разработкой методов доставки крупных генов для терапии разных вариантов наследственной слепоты.

Научно-технологический университет "Сириус" был создан в 2019 году по поручению президента Владимира Путина. Студенты с первых дней обучения вовлечены в научную деятельность, ведут исследования в важных для страны направлениях: геномики, иммунобиологии, нейробиологии, генной терапии, редактирования генома растений и животных, робототехники, клинической психологии.