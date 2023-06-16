Урожай зерна в России в 2023 году может достигнуть отметки в 130 млн тонн

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко считает, что рекорд 2022 года - 158 тонн зерновых - можно будет повторить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Сбор зерна в России в 2023 году может достигнуть отметки в 130 млн тонн в случае благоприятных погодных условий, рекордный урожай 2022 года в перспективе может быть повторен. Об этом сообщила в интервью ТАСС вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Если погода будет удачной, то, я думаю, сможем", - сказала она, отвечая на вопрос о том, сможет ли Россия в 2023 году приблизиться к отметке в 130 млн тонн.

Ранее Минсельхоз сообщал, что урожай зерна в России с учетом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. В прошлом году в России было собрано около 158 млн тонн зерновых.

По словам Абрамченко, этот рекорд может быть повторен, для этого есть все предпосылки. Есть достаточный фонд земель сельхозназначения для выращивания зерновых и необходимое количество водных ресурсов - государство системно занимается мелиоративным комплексом. Также в России создан достаточный запас минеральных удобрений "Производство минеральных удобрений свое, что очень важно", - подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, имеет большое значение географическая диверсификация сельского хозяйства. "У нас большая страна, и, если в каких-то регионах неблагоприятные погодные условия, то в других наблюдается комфортная погода и с точки зрения вызревания зерновых, и с точки зрения сбора урожая. Поэтому повторение таких рекордных урожаев, с моей точки зрения, возможно. И, скорее всего, мы к этому будем приближаться, потому что Россия сегодня является стабилизирующим поставщиком продовольствия на мировые рынки", - отметила Абрамченко.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.