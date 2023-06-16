В России могут возобновить государственный надзор за оборотом стройматериалов

Такие полномочия Росстандарта упразднили в июне 2021 года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Надзор за обращением строительных материалов в России могут возобновить, рассказали ТАСС в Минпромторге РФ. Бесконтрольность рынка способствует фальсификату, объем которого может достигать 314 млрд рублей ежегодно, считают отраслевые организации.

Контроль и надзор за обращением стройматериалов до июня 2021 года осуществлял Росстандарт. Эти полномочия упразднили с принятием поправок в федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" (закон от 11.06.2021). В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября 2023 года рассмотреть возможность ввести риск-ориентированный государственный контроль за соблюдением обязательных требований технических регламентов на промышленную продукцию (опубликовано на сайте Кремля 6 июня). В Минпромторге РФ ТАСС пояснили, что в рамках работы над поручением обсуждается возврат полномочий Росстандарта по контролю и надзору за обращением промышленной продукции, в том числе строительных материалов.

"Предложения Минпромторга России по внесению изменений в законодательство, предусматривающие установление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований к промышленной продукции, позволят органам госконтроля (надзора), в том числе Росстандарту, восстановить контрольно-надзорные функции за продукцией ряда технических регламентов а также за продукцией, включенной в единые перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия", - заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Сколько рынку стоит фальсификат

Согласно данным, приведенным в марте 2023 года в коллективном обращении в Общественную палату 15 отраслевых организаций, объем строительной продукции, обращение которой сейчас не контролируется, составляет 1,8 трлн рублей ежегодно. Совокупную стоимость фальсификата в этой области отраслевые ассоциации оценили в 314 млрд рублей за 2021 год. А в целом после изменения подходов в июне 2021 года продукция по 13 техническим регламентам полностью или частично оказалась не охвачена федеральным государственным надзором, указывали авторы письма.

По словам генерального директора Ассоциации производителей трубопроводных систем (АПТС) Владислава Ткаченко, "рынок продукции, оставшейся без надзора, оценивается около 40 трлн рублей в год", а "объем фальсификата исчисляется сотнями миллиардов рублей в год".

"На рынке строительных материалов, "под ударом" оказались потребители, которые не располагают соответствующими возможностями и компетенциями для проверки качества приобретаемых материалов и изделий, а государство фактически полностью устранилось от реализации их прав на безопасную и качественную продукцию, оставив недобросовестных производителей один на один с потребителями", - сказал он ТАСС.

Инициативу о госконтроле поддержала исполнительный директор Союза производителей цемента "Союзцемент" Дарья Мартынкина.

"Отсутствие госконтроля приводит к росту объема фальсифицированного цемента, что увеличивает риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, потерь государственного бюджета от деятельности недобросовестных производителей продукции и утраты доли рынка добросовестными производителями", - сказала Мартынкина.

Президент ассоциации "Электрокабель" Максим Третьяков также высказался за возврат надзора за оборотом стройматериалов, но предложил рассмотреть альтернативный вариант: когда полномочия будут исполнять региональные стройнадзоры. "Неплохо было бы функции контроля и надзора за кабелем для стройки отдать стройнадзорам. У них есть возможность осуществлять выборочный инструментальный входной контроль стройматериалов. Документарный контроль для выявления фальсифицированной продукции недостаточен, потому что визуально отличить фальсифицированный кабель от нефальсифицированного невозможно. А правильные сопроводительные документы поставщики оформлять научились", - пояснил он.