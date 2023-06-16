Доля контрафактных автомобильных масел в России доходит до 50%

Центр развития перспективных технологий готов поддержать введение маркировки автозапчастей и автомобильных масел в том случае, если будет инициатива от отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Объем контрафакта по отдельным группам товаров в категории автомобильных масел в России доходит до 50%, качество масла в бочках никто не контролирует. Об этом в ходе ПМЭФ сообщил журналистам председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") Михаил Дубин.

"Правительство сначала должно принять какой-то нормативный документ о проведении эксперимента. Но в целом по отдельным группам товаров уровень контрафакта по данным исследований и от участников рынка доходит до 50%. Вопрос масел, смазок действительно актуальный в условиях выстраивания логистических цепочек. Сами понимаете, качество масла в этих бочках практически никто не контролирует. Льют чуть ли не подсолнечное зачастую в автомобиль", - сообщил Дубин.

Он уточнил, что ЦРПТ готов поддержать введение маркировки автозапчастей и автомобильных масел при наличии инициатив от отрасли.

"Периодически возникают истории про автозапчасти, машинные масла. Технологически мы это все готовы поддерживать. <...> Обычно инициатива либо с одной, либо с другой стороны, только не от нас. Если такие инициативы будут, мы их будем прорабатывать и реализовывать", - добавил Дубин.

Эксперимент по внедрению системы, которая технически заблокирует продажу просроченной продукции и нелегального табака, был запущен в России с 1 февраля 2023 года. Он продлится до августа 2023 года. В эксперименте участвуют отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая и минеральная вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки, табачная продукция. Товары, которые не допускаются к продаже, отслеживаются с помощью системы "Честный знак".