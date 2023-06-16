В Башкирии не будут пересматривать план по инвестициям несмотря на санкции

По словам главы региона Радия Хабирова, в республике приняли программу защиты инвестиций, которая начнет работать с 1 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. План по инвестициям в основной капитал в Башкирии, установленный на уровне 500 млрд рублей в год, не будет пересматриваться на фоне санкционного давления. Для привлечения инвесторов в регионе принят очередной набор мер по упрощению законодательства и улучшения делового климата, сообщил ТАСС глава Башкирии Радий Хабиров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал Башкортостана превысили 510 млрд рублей. План был установлен указом главы республики в 2019 году. "Ни один плановый показатель пересматривать не будем", - подчеркнул Хабиров.

Глава республики уточнил, что следующие два года могут стать проблематичными в вопросе инвестиций. "Понимаем, что более проблемными могут стать 2024-2025 годы, потому что могут сказаться последствия санкций и снижения инвестиционной активности. Мы трезво это оцениваем, и поэтому для сохранения темпа приняли программу защиты инвестиций. Мы полностью либерализовали требования к инвестпроектам, облегчили получение земли без торгов и преференций. Сейчас это всего три документа, вместо целого пакета ранее. Сейчас необходимо убрать всю бюрократию в инвестиционной деятельности", - сообщил Хабиров.

Программа начинает работать с 1 июля, и позволит склонить инвесторов к ведению деятельности в Башкирии. Также сохраняются существующие налоговые льготы и субсидии, отметил глава региона.

По его словам, в начале своей работы в качестве главы республики инвестиции в основной капитал республики составляли порядка 300 млрд рублей в год.