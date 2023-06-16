16 июня, 04:52
ПМЭФ

Башкирия планирует сотрудничать с Малайзией в сфере легкой промышленности

По словам главы региона Радия Хабирова, республика сотрудничает с Белоруссией, Казахстаном, Турцией, Узбекистаном, главным торговым партнером является Китай

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Башкирии прорабатывают вопрос сотрудничества с Малайзией. В частности, регион интересует сфера легкой промышленности, сообщил ТАСС глава Башкирии Радий Хабиров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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"Мы прорабатываем возможность сотрудничества с Малайзией. Это развитая, большая страна с населением 30 млн человек, и которая может стать для нас примером развития, той же легкой промышленности и других отраслей", - сказал Хабиров.

По его словам, для начала работы с какой-то страной надо понять структуру ее экономики, политическую ситуацию, заручиться поддержкой партнеров. В настоящее время республика сотрудничает с Белоруссией, Казахстаном, Турцией, Узбекистаном, главным торговым партнером является Китай, где также открыто торговое представительство республики. "Большая доля товарооборота приходится на продукцию химической и нефтяной продукции, ряд сельхозтоваров. Оттуда мы импортируем продукты легкой промышленности, машиностроения, питания", - добавил собеседник агентства. 

Теги:
МалайзияРоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичПМЭФ
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