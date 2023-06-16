В Приамурье предложили КНР перевести работу пунктов пропуска на круглосуточный режим

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что это поможет бизнесу более эффективно планировать перевозки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил китайской стороне перевести работу пунктов пропуска в районе международного моста Благовещенск - Хэйхэ на круглосуточный режим. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в ходе работы делегация региона в Харбине.

"Предложил перевести работу пограничных пунктов пропуска в районе моста Благовещенск - Хэйхэ на круглосуточный режим. Это поможет бизнесу более эффективно планировать перевозки и в целом сделать их более ритмичными", - сказал Орлов. Кроме того, губернатор обсудил скорейшее возобновление безвизового режима и восстановление туристических обменов в рамках приграничного туризма.

Также российская сторона попросила поддержки китайских коллег в организации уже этим летом тестовой перевозки по мосту опасных грузов и в решении вопроса о создании в пункте пропуска Хэйхэ сертифицированной площадки для перевозки по мосту замороженной продукции.

Министерство спорта Амурской области проработало и направило китайским коллегам план совместных мероприятий на ближайшие годы. Губернатор предложил включить в него два новых мероприятия - легкоатлетический забег по автомобильному мосту в сентябре этого года и проведение совместных международных соревнований по ушу с приглашением китайских мастеров. Для развития культурных связей руководитель Приамурья предложил китайской стороне стать соорганизатором международного фестиваля военных духовых оркестров "Виват, Амур!", который впервые провели на территории региона в 2023 году.