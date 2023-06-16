"Аэрофлот" обсуждает страховое урегулирование с лизингодателями для выкупа 47 самолетов

Гендиректор Сергей Александровский также сообщил, что выкупленные из операционного лизинга самолеты станут собственностью новой лизинговой компании, которая обеспечит возврат средств ФНБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" ведет переговоры о страховом урегулировании с иностранными лизингодателями для выкупа 47 самолетов из операционного лизинга. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ-2023 сообщил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский.

"Процесс оказался чуть сложнее и дольше, чем мы рассчитывали. При этом мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями, в работе порядка 47 воздушных судов. Процесс в достаточно активной фазе, больше говорить ничего не буду, потому что лизингодатели очень чувствительны к этому вопросу. В конечном итоге эти самолеты станут собственностью специально образованной лизинговой компании, на которую мы и будем осуществлять лизинговые платежи", - сообщил он.

При этом Александровский пояснил, что создавать новую лизинговую компанию необходимо, потому что "финансирование [выкупа самолетов] осуществляется из средств ФНБ". "Соответственно через механизм лизинга обеспечивается возврат средств ФНБ. В конечном итоге эта компания станет кэптивной для "Аэрофлота", - добавил он, отметив, что другие перевозчики также общаются с лизингодателями на тему страхового урегулирования. "Скорее всего, они пойдут по пути создания своих кэптивных лизинговых компаний. Если захотят прийти к нам, будем рады всех удовлетворить", - отметил гендиректор "Аэрофлота".

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" выкупил 18 самолетов из финансового лизинга.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.