Медианная заработная плата в России в 2022 году увеличилась до 40,3 тыс. рублей

Рост по сравнению с 2021 годом составил 14,13%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Более 40 тыс. рублей составила медианная заработная плата в России в 2022 году. По сравнению с 2021 годом она увеличилась на 14,13%, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.

"В 2022 году медианная заработная плата составила 40 368 рублей, рассчитанная на основе данных Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Рост по сравнению с 2021 годом - на 14,13%", - говорится в сообщении.

В 2021 году медианная заработная плата составляла 35,3 тыс. рублей. Отмечается, что средняя номинальная начисленная заработная плата составила в 2022 году 65,3 тыс. рублей, увеличившись за год на 14,14%.

В Росстате пояснили, что показатель медианной зарплаты характеризует размер фактической среднемесячной оплаты труда, приходящейся на одно рабочее место, которая расположена точно посередине ранжированного ряда показателей таких выплат. При этом средняя номинальная начисленная заработная плата, представляет собой усредненную величину всех денег, которые были выплачены одному среднестатистическому работнику на всех его местах работы за полностью отработанный месяц.

В 2022 году Совет Федерации одобрил закон, который до 2025 года изменяет методику расчета минимального размера оплаты труда, на этот период МРОТ не привязывается к размеру медианной заработной платы.