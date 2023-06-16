В Москве смогут заместить лекарства более 90 международных непатентованных наименований

Также с появлением новых производств в городе появится 5 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Более 90 международных непатентованных наименований лекарств смогут заменить в Москве благодаря офсетным контрактам. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

"В Москве заключено 70% от всех контрактов в России, всего их на данном этапе 12. Благодаря им город смог обеспечить надежные поставки лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь и систем хранения документов. Конечно, основное направление - это здравоохранение, а именно поставка лекарств. С помощью офсетов мы активно замещаем иностранных производителей, локализуя на территории города фармпредприятия, в рамках контрактов нам удастся заместить лекарства по более чем 90 международных непатентованным наименованиям", - сказал Овчинский в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в городе система закупок работает эффективно, что подтверждается и внешними экспертами. Помимо обеспечения "лекарственного суверенитета", в столице вывели еще ряд положительных моментов. Например, благодаря офсетам Москва экономит бюджетные средства. По сравнению с рыночными аналогами стоимость продукции в среднем снизилась на 21%. Также с появлением новых производств в городе появится 5 тыс. новых рабочих мест.

"В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин принял стратегически важно решение - расширить практику применения таких контрактов на все сферы городского хозяйства. Сейчас мы рассматриваем предложения, в том числе и от регионов, по заключению офсетных контрактов в сфере ЖКХ, дорожного строительства, а также готовы запускать проекты по оказанию услуг", - напомнил глава департамента.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.