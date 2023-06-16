Минтруд не поддержал установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе

При этом, по словам главы ведомства Антона Котякова, стороны могут совмещать "дистант с традиционными трудовыми отношениями" или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Минтруд России не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе, при этом глава ведомства Антон Котяков отметил, что российское трудовое законодательство сейчас позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками. Об этом он сообщил в пятницу в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Когда предлагали четырехдневную рабочую неделю, я говорил о том, что у нас рынок труда и действующее законодательство таковы, что позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника. Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой", - сказал собеседник агентства.

Министр отметил, что в большей степени нужно делать акцент на регулировании этих отношений с точки зрения "персонального диалога работодателя и работника". "Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась к Котякову с предложением ввести шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов, увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. В ассоциации также напомнили, что в годы Великой Отечественной войны работники трудились по шесть и семь дней в неделю.