16 июня, 05:52

Пакистан в июле начнет получать СПГ из Азербайджана по льготной цене

ИСЛАМАБАД, 16 июня. /ТАСС/. Азербайджан в июле начнет поставлять Пакистану сжиженный природный газ (СПГ) по льготным ценам. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении канцелярии пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа.

"Начало импорта СПГ из Азербайджана стало вторым крупным достижением Пакистана в удовлетворении энергетических потребностей после получения в этом месяце первой партии нефти из России", - отметила канцелярия. Поставки СПГ будут осуществляться на основе соглашения Государственной нефтяной компании Пакистана (PSO) и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Документ был обнародован в ходе завершившегося 15 июня двухдневного официального визита главы пакистанского правительства в Баку. Шариф и президент Азербайджана Ильхам Алиев достигли договоренности о сотрудничестве в энергетике, торговле, инвестициях, гражданской авиации и в других областях. Лидеры двух стран на совместной пресс-конференции сообщили о начале прямых рейсов компании "Азербайджанские авиалинии" в Исламабад и решении увеличить количество совместных военных учений. 

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