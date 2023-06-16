Силуанов призвал госбанки активнее покупать ОФЗ

Министр финансов назвал их участие в последнем аукционе неактивным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов призвал российские госбанки активнее участвовать в аукционах по размещению ОФЗ и сообщил, что в последних аукционах ряд банков не принимали участие. Об этом он заявил в ходе делового завтрака "Сбера" на полях ПМЭФ.

"Банки государственные, покупайте наши облигации. Вот на последних аукционах ни Сбербанка, ни ВТБ не было. Сбербанк купил 10 млрд. Или говорят, давайте нам ставки больше. Куда больше? Для вас кредиты будут еще дороже. Вот чем негативно такое увеличение дефицита бюджета. Это не простой вариант, это один из самых сложных и негативно влияющих на экономику", - сказал он.

В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф назвал увеличение заимствований на рынке очевидным, но временным источником пополнения бюджета в "горячие моменты".

"Это потенциально временный источник, так как увеличение заимствований не может быть бесконечно. Но в горячие моменты можно себе это позволить с нашим соотношением долга к ВВП, одним из лучших в мире. Но это очевидный резерв", - сказал он.