Греф отметил, что бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки в следующем году

Глава Сбера указал на очевидность роста расходов бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Российский бизнес ожидает увеличения налоговой нагрузки в следующем году на фоне роста расходов бюджета. Об этом на традиционном завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ заявил глава банка Герман Греф.

"Очевидно, что она (часть бюджета, связанная с расходами - прим. ТАСС) будет расти. Единственная такая степень свободы - это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки", - сказал Греф, комментируя итоги опроса бизнеса накануне мероприятия.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.